Ле Пен посоветовала Макрону поговорить с "желтыми жилетами"

ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Лидер французской правой партии "Национальное объединение", претендент на президентский пост в 2017 году Марин Ле Пен советует президенту Франции Эммануэлю Макрону встретиться с представителями "желтых жилетов", которые готовят новую акцию протеста в субботу, 8 декабря.

"Я хочу дать совет президенту республики: поговорите с "желтыми жилетами", не прячьтесь в Елисейском дворце, не просите других сделать то, что французы ожидают от вас. Поговорите с ними, и поговорите до субботы", — сказала Ле Пен журналистам. Ее речь транслировал в прямом эфире телеканал BFMTV

Политик считает, что слова президента Франции способны успокоить ситуацию, если, конечно, представители движения будут услышаны.

Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения. Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о ряде мер для успокоения обстановки в стране, в частности о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо.