Словацкий эксперт прокомментировал высылку российского дипломата

ПЕЗИНОК (Словакия), 5 дек — РИА Новости. Высылка российского дипломата из Словакии может быть связана с намерением Братиславы закупить у США истребители F-16, на отношения двух стран этот инцидент не повлияет, заявил РИА Новости главный редактор журнала Dimenzie Роберт Матейович.

В среду премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что Братислава на основе информации военной разведки выслала 22 ноября представителя военного атташата посольства РФ в Братиславе, обвинив его в несовместимой со статусом дипломата деятельности. По его словам, дипломат "проявлял разведактивность".

"Словакия хочет купить американские самолеты F-16. Контракт с русскими заканчивается в следующем году. Может быть, в этом причина, не знаю точно, почему это было сделано", — заявил Матейович, подчеркнув, что эта версия является лишь предположением.

В июле словацкое правительство приняло решение о закупке в США 14 истребителей F-16 Block 70/72. Они призваны заменить стоящие ныне на вооружении республиканских ВВС самолеты МиГ-29.

По словам эксперта, сама высылка российского дипломата подтверждает наличие русофобских настроений в Словакии. "Это подтверждает русофобию, которая началась в США с избрания (Дональда) Трампа. За все проблемы в мире отвечает Россия. Если Солнца не будет два дня, виноватой назовут Россию. Мы живем во время огромной русофобии", — заявил он в кулуарах проходящего в словацком Пезинке форума по журналистике.

Тем не менее, отношения РФ и Словакии будут развиваться стабильно, считает Матейович.

"Политические отношения у нас нормальные. Более 70% граждан Словакии хотят нормальных отношений с Россией. Они знают, что газ и нефть в Словакию приходят из России. Я думаю, что этот случай не будет влиять на российско-словацкие отношения. Посмотрите, в Словакии более 70 тысяч учеников учат русский. Словакия маленькая страна, поэтому это большое число", — добавил он.

С ним согласился глава аналитического центра Comenius Analytica Владимир Бачишин. "Это не отразится на отношениях. Стандартный прием в дипломатии. Думаю, из России могут выслать нашего дипломата. Всем известно, что под прикрытием разные страны отправляют шпионов. Тут ничего нового нет. Кто читал шпионские детективы, знает, как это происходит", — заявил он.