В Париже 13 человек обвинили в разграблении Триумфальной арки

Участники протестной акции движения автомобилистов желтые жилеты, выступавшего с требованием снижения налогов на топливо, в районе Триумфальной арки в Париже. Архивное фото

Участники протестной акции движения автомобилистов желтые жилеты, выступавшего с требованием снижения налогов на топливо, в районе Триумфальной арки в Париже. Архивное фото

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Прокуратура Парижа предъявила обвинения 13 подозреваемым в разграблении музея Триумфальной арки в ходе акций протеста "желтых жилетов", пишет газета Figaro со ссылкой на прокуратуру Парижа.

По данным газеты, накануне прокуратура открыла дело о "разграблении музея Триумфальной арки, незаконном вторжении на территорию исторического места, участии группы лиц в нанесении ущерба сооружениям, их разрушении, краже и хранении краденого".

Сообщается, что для трёх человек избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до суда, десять из них помещены под судебный контроль.

"В рамках данного дела продолжается расследование, нацеленное на установление других причастных лиц", — заявили в прокуратуре.

Ранее газета сообщала, что одна из главных достопримечательностей Парижа — Триумфальная арка — оказалась в центре беспорядков. Хулиганы писали на монументе различные надписи, в числе которых — призывы к отставке президента Эммануэля Макрона. По словам президента Центра национальных памятников Филиппа Белаваля, которые приводит газета, вандалы нанесли значительный ущерб выставочным залам музея Триумфальной арки, разрушили некоторые статуи. Белаваль считает, что сумма нанесенного ущерба может составить до миллиона евро. После произошедших беспорядков Триумфальная арка была закрыта для посещения.

Возмущенные повышением налога на топливо с 1 января 2019 года, а за ним и цен на бензин, французы стали выходить на акции протеста по всей стране с 17 ноября. Протестное движение носит название "желтые жилеты" — по основному атрибуту водителей — желтой светоотражающей накидке. Основным требованием "желтых жилетов" было снижение цен на бензин. Однако позднее участники движения отметили, что они в целом против введения всё новых и новых налогов в стране.

Акции протеста во Франции сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения.

Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о ряде мер для успокоения обстановки в стране, в частности о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо.