МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что США не предоставили доказательств нарушения Россией договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Накануне госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Москвы в течение двух месяцев вернуться к выполнению соглашения, иначе Вашингтон приостановит свои обязательства.

Российский лидер отметил, что заявление Помпео запоздало, так как сначала США заявили о намерении выйти из договора, а потом стали искать оправдание своим действиям.

При этом Путин заявил, что Вашингтон вынуждает Москву ответить на отказ соблюдать соглашение. Президент добавил, что США решили перестать выполнять договор задолго до публичного объявления об этом.

В частности, он напомнил, что конгресс США выделил деньги на создание запрещенных ДРСМД ракет.

"Необдуманный шаг"

Российский президент отметил, что если США считают, что должны иметь оружие, которое сейчас попадает под действие ДРСМД, Россия тоже будет это делать.

Глава государства напомнил, что в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне, который был одним из краеугольных камней международной безопасности в целом.

При этом он назвал в принципе понятными аргументы о том, что только США и Россия не производят оружие, попадающее под действие ДРСМД.

"Это правда, действительно. Многие другие страны — их там уже с десяток, наверное — такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать", — заключил российский лидер.