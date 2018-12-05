Шотландские националисты обвинили Мэй в сокрытии фактов о сделке по Brexit

ЛОНДОН, 5 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вводит парламентариев в заблуждение относительно условий предстоящего Brexit, а ее кабинет министров скрывает факты о предстоящей "сделке" с ЕС, заявил лидер парламентской фракции Шотландской национальной партии (SNP) Иан Блэкфорд.

Накануне британские парламентарии обязали правительство опубликовать полный текст доклада о юридических аспектах соглашения с ЕС по Brexit. Краткое содержание документа генпрокурор Джеффри Кокс опубликовал в понедельник, однако это не удовлетворило парламент. Палата общин обвинила кабинет Мэй в проявлении пренебрежения к парламенту в связи с тем, что правительство не обнародовало полный текст доклада по столь важной для страны теме. Полностью доклад был опубликован в среду.

"Я призываю премьера взять ответственность за сокрытие фактов об ее сделке по Brexit. Премьер вводит всех в заблуждение, умышленно или нет… Публикация доклада о юридических аспектах выхода из ЕС вскрыла факты, которые правительство пыталось скрыть", — сказал Блэкфорд, выступая в палате общин во время еженедельной сессии вопросов премьер-министру.

По словам Блэкфорда, в докладе говорится, что Северная Ирландия получит постоянный статус участника единого рынка ЕС и члена европейского таможенного союза. В то же время Шотландия таких преимуществ не получит. Ранее правительство заявляло, что вводимые после Brexit меры пограничного и таможенного регулирования в отношении Северной Ирландии будут временными.

Выступление главы фракции вызвало бурные эмоции у парламентариев – одни поддержали премьера, другие – представителя шотландских националистов. Спикер палаты общин Джон Беркоу несколько раз призывал депутатов к порядку, сделав несколько персональных замечаний, в том числе консерваторам за оскорбления представителя SNP. Беркоу попросил Блэкфорда отозвать свой комментарий. В ответ парламентарий задал вопрос, почему Шотландии отказывают в праве на отношения с ЕС, в то время как другие регионы такие отношения сохраняют.

Мэй ответила на выступление Блэкфорда, заявив, что никаких отличий в опубликованном в среду докладе от обнародованных ранее документов по Brexit нет. "Правительство не скрывало от парламентариев никаких фактов по сделке с ЕС. Наша позиция была ясно объявлена генпрокурором на этой неделе… Нет никаких различий между сегодняшним докладом и ранее опубликованной его частью. Меры, принимаемые на границе с Ирландией, носят временный характер", — сказала Мэй.

Также, по ее словам, Великобритания не намерена отзывать уведомление о Brexit и останавливать процесс выхода. "Мы не приостановим действие статьи 50 договора Евросоюза", — сказала премьер.

Ранее генеральный адвокат Суда ЕС Кампос Санчес-Бордона предложил судебной инстанции признать, что статья 50 договора Евросоюза, на основании которой Британия выходит из ЕС, оставляет стране право в одностороннем порядке отменить свое решение. По его мнению, такая возможность сохраняется до тех пор, пока соглашение о выходе Британии из ЕС не будет официально заключено.

В эти дни Мэй пытается доказывать палате общин, в которой у ее партии нет абсолютного большинства, выгодность достигнутого ею и согласованного с Брюсселем соглашения с ЕС. Голосование по соглашению состоится 11 декабря после нескольких дней дебатов. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.