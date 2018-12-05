Доля России в импорте Евросоюзом энергоносителей составляет 34%, заявила ЕК

БРЮССЕЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Доля России в импорте Евросоюзом энергоносителей является крупнейшей среди третьих стран и составляет 34%, заявил еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете.

ЕС является крупнейшим в мире импортером энергоносителей. Около 90% нефти, которая ему необходима, и около 70% необходимого газа Евросоюзом импортируется из третьих стран, отметил он.

"Самая крупная доля импорта энергоносителей приходит из России — 34%, Ближнего Востока и Африки — 33% вместе, Норвегии — 20%", — отметил он в комментариях, представленных пресс-службой ЕК.