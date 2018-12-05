НАТО считает планы Косово по созданию армии несвоевременными

БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. НАТО считает несвоевременным намерение властей самопровозглашенного Косово изменить мандат своих сил безопасности, этот процесс требует согласования с альянсом, в противном случае он может иметь последствия для будущей евроатлантической интеграции Косово, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее председатель косовского парламента Кадри Весели сообщил, что армия самопровозглашенной республики Косово будет официально основана 14 декабря.

"Мы призываем Приштину и Белград воздерживаться от провокационных действий и заявлений и к сдержанности", — заявил в среду журналистам генсек НАТО, отметив, в частности, что новые пошлины, введенные Приштиной, "еще более затрудняют диалог между Белградом и Приштиной, осуществляемый при посредничестве ЕС, но "он остается единственным способом установления прочного мира в регионе".

"Что касается заявлений о планах трансформации сил безопасности в армию. Министры рассмотрели ситуацию в Косово. Объявление о намерении трансформировать силы произошло в неподходящий момент. Я говорил в личных беседах с руководством Косово, что это несвоевременное решение, изменение мандата должно происходить в соответствии с конституцией. Это не инклюзивный процесс, следовало провести консультации со странами НАТО", — заявил Столтенберг.

По его словам, это противоречит советам многих стран НАТО и может "иметь серьезные последствия для будущей евроатлантической интеграции Косово". Он также сказал, что если мандат сил безопасности Косово изменится, НАТО придется заново рассмотреть уровень своей делегации, и эта позиция альянса не изменилась.