Шон Пенн снимает фильм об убийстве Хашукджи, пишут СМИ

АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Известный американский актер и режиссер Шон Пенн находится в Стамбуле, где снимает документальный фильм об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает газета Hurriyet в среду.

По информации издания, Пенн провел съемки у здания саудовского генконсульства в Стамбуле, где был убит Хашукджи. Вместе с режиссером в городе находится съемочная группа в составе 10 человек. Отмечается, что Пенн намерен также встретиться с невестой убитого журналиста Хатидже Дженгиз.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашукджи, сделанный послом королевства в США и братом наследного принца Халидом.

Согласно заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.

Американский актёр и режиссёр Шон Пенн снимает в Турции фильм про убийство саудовского журналиста Хашукджи. #Khashoggi pic.twitter.com/nNrQVRUc5Y — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 5 декабря 2018 г.

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