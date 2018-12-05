Министр обороны Украины признал деэскалацию ситуации в Керченском проливе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак признал определенную деэскалацию ситуации в Керченском проливе.

"На сегодня есть определенные сдвиги по Керченскому проливу. Россия частично разблокировала проход, разблокировала некоторые наши порты. Есть возможность зайти и нашим гражданским, и торговым судам, некоторые вопросы решаются", — заявил он на брифинге, который транслировал канал "112 Украина".

Полторак отметил, что президент Украины Петр Порошенко готов отменить военное положение, но для этого нужны основания.

Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.