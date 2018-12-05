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В мире

Еврокомиссия назвала Россию главным источником дезинформации в Европе

(обновлено: 18:13 05.12.2018)
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© Flickr / tisebЕврокомиссия. Архивное фотоЕврокомиссия. Архивное фото
© Flickr / tiseb

БРЮССЕЛЬ, 5 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Замглавы Еврокомиссии Андрус Ансип заявил, что "убедительные доказательства" указывают на то, что Россия является главным источником дезинформации в Европе. С таким заявлением он выступил, представляя одобренный комиссией план "противодействия дезинформации" в преддверии выборов в Европарламент в мае 2019 года.

Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / Philippe Huguen
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По словам Ансипа, оперативная группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force, одной из главных задач которой является "противодействие российским дезинформационным кампаниям", раскрыла более 4,5 тысяч случаев дезинформации против Евросоюза.

"С момента создания в 2015 году East StratCom Task Force идентифицировала и проанализировала более 4,5 тысяч случаев дезинформации. Есть убедительные доказательства, указывающие на Россию, как на главный источник дезинформации в Европе", — сказал Ансип журналистам в Брюсселе.

Еврокомиссия предложила в рамках плана действий по борьбе с дезинформацией, в частности, увеличить бюджет и штат East StratCom Task Force с 1,9 миллиона евро в 2018 году до 5 миллионов в 2019 году.

План будет представлен на утверждение саммита ЕС 13-14 декабря в Брюсселе.

Оператор в офисе телеканала Russia Today в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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На специальных слушаниях в январе депутаты Европарламента призвали исполнительные органы ЕС резко увеличить финансирование борьбы с российскими СМИ. При этом ряд депутатов заявили, что такой подход является лишь поиском виновных в собственных проблемах Европы и отражает нежелание признать ложь в европейских СМИ, финансируемых за счёт государства. Европарламент со своей стороны создал специальное подразделение "по защите репутации Европарламента, включая реагирование на "фейковые новости".

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представления о демократии в европейском обществе и парламентаризма.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Андрей Зорин
Российские СМИ в последнее время поднаторели конечно в пропаганде и противодействию лжи Западных СМИ, но то что целая куча не может уже держать свой пипл в узде говорит о слабой и неверной политике этого самого Запада. Тут уж как говорится, хоть завыделяйся.
16:40
05.12.2018
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