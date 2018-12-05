Еврокомиссия назвала Россию главным источником дезинформации в Европе

БРЮССЕЛЬ, 5 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Замглавы Еврокомиссии Андрус Ансип заявил, что "убедительные доказательства" указывают на то, что Россия является главным источником дезинформации в Европе. С таким заявлением он выступил, представляя одобренный комиссией план "противодействия дезинформации" в преддверии выборов в Европарламент в мае 2019 года.
"С момента создания в 2015 году East StratCom Task Force идентифицировала и проанализировала более 4,5 тысяч случаев дезинформации. Есть убедительные доказательства, указывающие на Россию, как на главный источник дезинформации в Европе", — сказал Ансип журналистам в Брюсселе.
Еврокомиссия предложила в рамках плана действий по борьбе с дезинформацией, в частности, увеличить бюджет и штат East StratCom Task Force с 1,9 миллиона евро в 2018 году до 5 миллионов в 2019 году.
План будет представлен на утверждение саммита ЕС 13-14 декабря в Брюсселе.
В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представления о демократии в европейском обществе и парламентаризма.