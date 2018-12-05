Макрон попросил политические силы Франции призвать жителей к спокойствию

ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эммануэль Макрон попросил политические силы, профсоюзы и предпринимателей выступить c призывом к спокойствию в стране, заявил официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво.

"Он (Макрон – ред.) призвал к мобилизации членов правительства. Он также призывал к ответственности стороны. Президент республики попросил политические силы, профсоюзы, предпринимателей выступить с ясным и определенным призывом к спокойствию и уважению республиканских ценностей", — сказал Гриво на брифинге в среду.

Возмущенные повышением налога на топливо с 1 января 2019 года, а за ним и цен на бензин, французы стали выходить на акции протеста по всей стране с 17 ноября. Протестное движение носит название "желтые жилеты" — по основному атрибуту водителей — желтой светоотражающей накидке. Основным требованием "желтых жилетов" было снижение цен на бензин. Однако позднее участники движения отметили, что они в целом против введения всё новых и новых налогов в стране.

Акции протеста во Франции сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения.

Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о ряде мер для успокоения обстановки в стране, в частности о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо.