Макрон попросил политические силы Франции призвать жителей к спокойствию

ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эммануэль Макрон попросил политические силы, профсоюзы и предпринимателей выступить c призывом к спокойствию в стране, заявил официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво.
Возмущенные повышением налога на топливо с 1 января 2019 года, а за ним и цен на бензин, французы стали выходить на акции протеста по всей стране с 17 ноября. Протестное движение носит название "желтые жилеты" — по основному атрибуту водителей — желтой светоотражающей накидке. Основным требованием "желтых жилетов" было снижение цен на бензин. Однако позднее участники движения отметили, что они в целом против введения всё новых и новых налогов в стране.
Акции протеста во Франции сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения.
Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о ряде мер для успокоения обстановки в стране, в частности о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо.