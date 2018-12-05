Медведев в пятницу обсудит с Ципрасом российско-греческое сотрудничество

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 декабря обсудит со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом торгово-экономическое сотрудничество, проекты в энергетике и сельском хозяйстве, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Седьмого декабря состоится встреча председателя правительства РФ с премьер-министром Греческой республики Алексисом Ципрасом. В ходе встречи главы правительств обсудят состояние и перспективы российско-греческого торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях, сельском хозяйстве и других областях", — говорится в сообщении.

Добавляется, что глава греческого кабмина посетит Россию по приглашению лидера РФ Владимира Путина.