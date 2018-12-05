Россия осуждает попытки изменить ситуацию в Венесуэле силой, заявил Путин

НОВО-ОГАРЕВО, 5 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро заявил, что Россия осуждает любые проявления террористического характера в Венесуэле и попытки изменить ситуацию с помощью силы.
Он отметил, что в РФ понимают и знают, что ситуация в Венесуэле остается сложной. "Поддерживаем ваши усилия на то, чтобы добиться взаимопонимания в обществе, все ваши действия, направленные на урегулирования отношений с оппозицией", — сказал Путин.
По его словам, России и Венесуэле удалось переломить негативную динамику в торговых отношениях.
Со своей стороны Мадуро сказал, что Венесуэла "встала на ноги". "Мы были объектом самого разного рода агрессии, но в ходе этого процесса мы учились", — сказал он.
Мадуро заявил, что страна нашла точку, которая позволит запустить комплексную экономическую программу, соответствующую взаимоотношениям РФ и Венесуэлы. "Я уверен, что результатом этой встречи будут хорошие новости для сотрудничества между нашими странами", — сказал он.