Россия осуждает попытки изменить ситуацию в Венесуэле силой, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи. 5 декабря 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи. 5 декабря 2018

НОВО-ОГАРЕВО, 5 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро заявил, что Россия осуждает любые проявления террористического характера в Венесуэле и попытки изменить ситуацию с помощью силы.

"Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят явно террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью силы", — сказал Путин.

Он отметил, что в РФ понимают и знают, что ситуация в Венесуэле остается сложной. "Поддерживаем ваши усилия на то, чтобы добиться взаимопонимания в обществе, все ваши действия, направленные на урегулирования отношений с оппозицией", — сказал Путин.

По его словам, России и Венесуэле удалось переломить негативную динамику в торговых отношениях.

Со своей стороны Мадуро сказал, что Венесуэла "встала на ноги". "Мы были объектом самого разного рода агрессии, но в ходе этого процесса мы учились", — сказал он.

Мадуро заявил, что страна нашла точку, которая позволит запустить комплексную экономическую программу, соответствующую взаимоотношениям РФ и Венесуэлы. "Я уверен, что результатом этой встречи будут хорошие новости для сотрудничества между нашими странами", — сказал он.