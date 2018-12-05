Правительство Болгарии воздержится от присоединения к пакту ООН по миграции

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Болгария приняла решение воздержаться от присоединения к всемирному пакту ООН о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Как сообщает радиостанция, Болгария не будет посылать официальных представителей на международную конференцию в Марракеше в декабре. Также представитель Болгарии воздержится на предстоящем голосовании по резолюции ООН.

Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должно быть официально одобрено на международной конференции в Марракеше (Марокко) в декабре этого года. США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году, при этом президент Дональд Трамп заявил о том, что оно абсолютно несовместимо с миграционной политикой страны. Австрия отступила от соглашения в конце октября 2018 года. С аналогичными заявлениями позже выступили еще ряд стран, в частности, Чехия, Болгария, Венгрия, Польша, Израиль, Швейцария и Австралия.

Документ касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Он не является юридически обязывающим.