В ЕС обнародовали план "противодействия дезинформации" в преддверии выборов

БРЮССЕЛЬ, 5 дек — РИА Новости. ЕС официально представил в среду план "противодействия дезинформации" в преддверии выборов в ЕП весной 2019 года, предусматривающий создание системы оповещения и более чем двукратное увеличение финансирования задействованных в этой деятельности структур.

"Европейский Союз представляет сегодня план действий по активизации усилий по противодействию дезинформации в Европе и за ее пределами. Еврокомиссия и высокий представитель определяют конкретные меры по решению этой проблемы, включая создание системы быстрого оповещения и внедрение кодекса практики для онлайн-сервисов", — говорится в сообщении ЕК.

План действий предусматривает также увеличение объема ресурсов, выделяемых на эти задачи. "Ожидается, что бюджет Европейской внешнеполитической службы в сфере коммуникации для решения проблемы дезинформации и повышения осведомленности о ее негативном влиянии более чем удвоится с 1,9 миллиона евро в 2018 году до 5 миллионов евро в 2019 году. Государства-члены ЕС должны дополнять эти меры, укрепляя свои собственные средства борьбы с дезинформацией", — сообщила ЕК.

"Мы решили действовать вместе и усилить наши ответные меры. Это европейский способ ответить на один из главных вызовов нашего времени", — заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы стали свидетелями попыток вмешательства в выборы и референдумы, свидетельствующих о том, что Россия является основным источником этих кампаний. Для борьбы с этими угрозами мы предлагаем улучшить координацию с государствами-членами с помощью системы быстрого оповещения, укрепить наши группы по выявлению дезинформации, увеличить поддержку средств массовой информации и исследователей и просить онлайновые платформы выполнять свои обязательства", — заявил вице-председатель ЕК Андрус Ансип.

Предполагается, что система быстрого оповещения будет создана к марту 2019 года, в преддверии выборов в ЕП. В период с января по май онлайновые компании должны будут ежемесячно отчитываться перед комиссией по мерам противодействия дезинформации в сети. Комиссия также проведет всеобъемлющую оценку осуществления кодекса практики для сетевых сервисов в течение первых 12 месяцев его действия. Если осуществление кодекса практики окажется неудовлетворительным, комиссия может предложить дополнительные меры, в том числе нормативного характера.

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представления о демократии в европейском обществе и парламентаризма.