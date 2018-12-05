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В мире

В Москве отреагировали на высылку российского дипломата из Словакии

(обновлено: 15:13 05.12.2018)
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© РИА Новости / Александр СмотровПерейти в фотобанкБратислава. Архивное фотоБратислава. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Смотров
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва зеркально ответит на высылку российского дипломата, которого власти Словакии обвиняют в разведывательной деятельности. Об этом заявили РИА Новости российские парламентарии.

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2018 годах
Братислава объявила россиянина персоной нон грата еще 22 ноября, но премьер-министр Петер Пеллегрини заявил об этом только сегодня. По его словам, речь идет о работнике отделения военного атташата посольства России в Братиславе.

"Он проявлял разведактивность по отношению к интересам Словацкой Республики и НАТО, его деятельность как дипработника не соответствовала Венскому договору, и его дальнейшее нахождение на территории Словакии не отвечало ее интересам", — сказал Пеллегрини телеканалу TV3.

Премьер отметил, что высланный дипломат покинул страну в течение 48 отпущенных ему на это часов.

Канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Вена не будет высылать дипломатов из-за дела о "шпионаже в пользу России"
При этом Пеллегрини подчеркнул, что ориентация Словакии ясна — проевропейская и проатлантическая, а с Россией Братислава имеет стандартные отношения, дипломат был выслан корректно. Реакция Москвы на высылку была стандартной, поскольку подобные события происходят и в других местах, добавил он.

В российском посольстве в Словакии заявили, что изучают информацию о высылке дипломата. В словацком МИД давать какие-либо комментарии на эту тему отказались, в Минобороны рекомендовали обратиться в ведомство премьера.

В российской Службе внешней разведки также не стали комментировать высылку дипломата из Словакии.

Чем ответит Москва

Ответ России на действия Братиславы будет зеркальным, заявил РИА Новости первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Лавров прокомментировал массовую высылку российских дипломатов
"Не было случая, чтобы наша страна не отреагировала на подобные недружественные действия", — сказал он.

Такое же мнение выразил и депутат Госдумы Антон Морозов.

"Я сомневаюсь, что наше внешнеполитическое ведомство сможет согласиться с этими обвинениями. Скорее всего, мы будем эти обвинения отвергать", — считает он.

Морозов добавил, что Словакия не обязана предоставлять доказательства причастности российского дипломата к разведывательной деятельности.

"Согласно Венской конвенции, они имеют право выслать дипломата, даже если его вина не доказана, а просто они подозревают его в деятельности, несовместимой со статусом дипломата", — пояснил парламентарий.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что действия Братиславы свидетельствуют о том, что антироссийские шаги на европейском пространстве становятся нормой.

"Мы видим картину, когда последовательно, шаг за шагом формируется европейская повестка дня, в рамках которой антироссийские шаги считаются нормой, когда постоянно поддерживается антироссийская тематика и риторика. Все это означает, что до нормализации отношений с США и Евросоюзом достаточно далеко, надо настраиваться на серьезную большую работу, она даст свои плоды", — заявил депутат РИА Новости.

Он напомнил, что сегодня в Госдуме выступил президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка. По мнению Новикова, заявления Собоки говорят о том, что в Евросоюзе есть политики, с которыми можно выстраивать диалог.

"Очень хорошее, дельное выступление, которое свидетельствует о том, что в Европейском союзе все-таки есть политики, здраво оценивающие ситуацию", — сказал депутат.

Высылка дипломатов из-за "дела Скрипалей"

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству право в любое время и без обоснования причин объявить какого-либо дипломата персоной нон грата. Аккредитующее государство должно отозвать такое лицо или прекратить его функции в представительстве, иначе государство пребывания может отказаться признавать это лицо дипломатом.

Сотрудник посольства США. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Синдром паритета: как дипотношения России и США пострадали за год
Высылка дипломатов считается крайней мерой и обычно связана со шпионажем ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата"). Кроме того, она может служить символическим признаком неудовольствия.

В этом году из разных стран выслали более сотни российских дипломатов. Наиболее масштабными стали высылки, поводом для которых послужило отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

Власти Великобритании тут же обвинили в причастности к этому отравлению Россию и 14 марта объявили о высылке 23 сотрудников российского посольства и замораживании контактов на высоком уровне. В знак солидарности с Лондоном российских дипломатов выслали и другие страны — так, США объявили персонами нон грата 48 сотрудников посольства и 12 работников миссии ООН. Кроме того, американские власти закрыли генконсульство в Сиэтле.

Германия объявила о высылке четырех дипломатов, столько же выслали Франция и Польша. По три дипломатических работника должны были покинуть Литву и Чехию, по два — Данию, Италию и Нидерланды. Всего в поддержку Британии выступили 14 из 28 стран Евросоюза, а также Украина, Канада, Грузия и некоторые другие страны.

Словакия тогда от высылки дипломатов воздержалась, но отозвала своего посла в Москве для консультаций.

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6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Артур Оксаниченко
Словаки решили подлизнуть Пентагону.
15:28
05.12.2018
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аекс
А что столько времени ещё не выслали? Ждём когда билеты на ёлку напечатают?
15:26
05.12.2018
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