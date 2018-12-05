Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Если США считают, что должны иметь оружие, которое сейчас попадает под действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия тоже будет это делать, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

Президент напомнил, что в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне, который был одним из краеугольных камней международной безопасности в целом. "Тем не менее, они не постеснялись, спокойненько оттуда вышли, кстати говоря, без всяких ссылок на что бы то ни было, просто вышли и дело с концом. Теперь то же самое происходит на самом деле, но думают, на кого бы свалить этот свой, на мой взгляд, необдуманный шаг", — сказал Путин.

При этом он назвал в принципе понятными аргументы о том, что только США и Россия не производят оружие, попадающее под действие ДРСМД. "Это правда, действительно. Многие другие страны — их там уже с десяток, наверное — такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать", — заключил российский лидер.