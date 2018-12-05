Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Если США считают, что должны иметь оружие, которое сейчас попадает под действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия тоже будет это делать, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
При этом он назвал в принципе понятными аргументы о том, что только США и Россия не производят оружие, попадающее под действие ДРСМД. "Это правда, действительно. Многие другие страны — их там уже с десяток, наверное — такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать", — заключил российский лидер.