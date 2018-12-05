Путин пообещал ответить в случае разрыва договора о РСМД

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Россия выступает против разрушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но вынуждена будет отреагировать на выход из него США, заявил в среду президент РФ Владимир Путин, отметив, что Вашингтон принял решение о выходе задолго до публичного объявления об этом.

В частности, отвечая на вопрос журналистов, президент отметил, что конгресс США еще до объявления Вашингтона о выходе из ДРСМД выделил деньги на создание соответствующих ракет.

"То есть решение принято давно, только по-тихому, они думали, что мы не заметим это, но это же в бюджете Пентагона стоит уже, разработка этих ракет, но только после этого публично объявили о том, что они выходят", — сказал Путин.

"Следующим шагом начали искать, на кого бы свалить — ну, самое простое и привычное для западного обывателя: "Виновата Россия". Это не так, мы против разрушения этого договора, но если это произойдет, соответствующим образом будем реагировать", — подчеркнул президент РФ.