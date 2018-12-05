МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Высылка Словакией российского дипломата свидетельствует о том, что антироссийские шаги на европейском пространстве становятся нормой, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой премьер-министра страны Петера Пеллегрини сообщило, что Словакия высылает российского дипломата, подозреваемого в разведывательной деятельности.

"Сама реакция (на действия Словакии), безусловно, последовать должна. Мы видим картину, когда последовательно, шаг за шагом формируется европейская повестка дня, в рамках которой антироссийские шаги считаются нормой, когда постоянно поддерживается антироссийская тематика и риторика. Все это означает, что до нормализации отношений с США и Евросоюзом достаточно далеко, надо настраиваться на серьезную большую работу, она даст свои плоды", — заявил РИА Новости Новиков.

Депутат также напомнил, что в среду перед депутатами Госдумы выступил президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка. По словам российского политика, заявления Соботки говорят о том, что в Евросоюзе есть политики, с которыми можно выстраивать диалог.

"Очень хорошее, дельное выступление, которое свидетельствует о том, что в Европейском союзе все-таки есть политики, здраво оценивающие ситуацию, с ними и нужно выстраивать диалог", — сказал Новиков.