МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Высылка Словакией российского дипломата свидетельствует о том, что антироссийские шаги на европейском пространстве становятся нормой, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
"Сама реакция (на действия Словакии), безусловно, последовать должна. Мы видим картину, когда последовательно, шаг за шагом формируется европейская повестка дня, в рамках которой антироссийские шаги считаются нормой, когда постоянно поддерживается антироссийская тематика и риторика. Все это означает, что до нормализации отношений с США и Евросоюзом достаточно далеко, надо настраиваться на серьезную большую работу, она даст свои плоды", — заявил РИА Новости Новиков.
Депутат также напомнил, что в среду перед депутатами Госдумы выступил президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка. По словам российского политика, заявления Соботки говорят о том, что в Евросоюзе есть политики, с которыми можно выстраивать диалог.
"Очень хорошее, дельное выступление, которое свидетельствует о том, что в Европейском союзе все-таки есть политики, здраво оценивающие ситуацию, с ними и нужно выстраивать диалог", — сказал Новиков.