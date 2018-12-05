Во Франции более 600 АЗС полностью или частично остались без топлива

ПАРИЖ, 5 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Более 600 заправочных станций во Франции полностью или частично остались без топлива на фоне протестов против повышения цен на него, свидетельствует приложение Essence&Co, аккумулирующее данные по стоимости и наличию бензина и дизтоплива во Франции.

Согласно онлайн-карте, которая обновляется в режиме реального времени, в настоящее время полностью топливо отсутствует на 255 АЗС, тогда как еще 367 заправок столкнулись с частичным отсутствием топлива.

Недостаток бензина и дизеля на заправочных станциях стал следствием блокирования протестующими французами нефтехранилищ и дорог, по которым топливо доставляется на заправки.

Возмущенные запланированным с 1 января 2019 года ростом цен на бензин французы в середине ноября стали массово выходить на улицы по всей стране. Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ответ на протесты движения "желтых жилетов", продолжающихся в стране более трех недель, заявил о ряде шагов для успокоения ситуации, среди них — полугодовой мораторий на рост налогов на топливо, а также проведение дебатов на национальном уровне по теме налогов и возможным изменениям налоговой системы. Однако представители движения "желтых жилетов" считают объявленные меры недостаточными.