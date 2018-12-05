В ЛНР сообщили, что передали Киеву тело погибшего диверсанта

ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики в среду передали министерству обороны Украины тело силовика, погибшего при попытке проникновения на территорию ЛНР, сообщил журналистам председатель "Союза ветеранов Афганистана" Луганщины Сергей Шонин.
"Сегодня мы передали тело военнослужащего украинской армии Проданюка представителям министерства обороны (Украины, — ред.) по проекту "Эвакуация 200". Тело вместе с личными вещами", — сказал Шонин.
Передача тела, которая состоялась на линии соприкосновения в районе города Счастье в присутствии наблюдателей ОБСЕ, была организована представителями "Союза ветеранов Афганистана" Луганщины при содействии Народной милиции ЛНР и представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.