В ЛНР сообщили, что передали Киеву тело погибшего диверсанта

ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики в среду передали министерству обороны Украины тело силовика, погибшего при попытке проникновения на территорию ЛНР, сообщил журналистам председатель "Союза ветеранов Афганистана" Луганщины Сергей Шонин.

Ранее украинское командование заявило о пропаже рядового Сергея Проданюка в Донбассе. В то же время Народная милиция заявила о попытке диверсионной группы проникнуть на территорию ЛНР, в результате которой, подорвавшись на мине, погибли пять военнослужащих вооруженных сил Украины. Позже Народная милиция ЛНР заявила, что с места инцидента эвакуировано тело украинского силовика. По утверждению оборонного ведомства республики, это был пропавший Проданюк.

"Сегодня мы передали тело военнослужащего украинской армии Проданюка представителям министерства обороны (Украины, — ред.) по проекту "Эвакуация 200". Тело вместе с личными вещами", — сказал Шонин.

Передача тела, которая состоялась на линии соприкосновения в районе города Счастье в присутствии наблюдателей ОБСЕ, была организована представителями "Союза ветеранов Афганистана" Луганщины при содействии Народной милиции ЛНР и представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По словам Шонина, передача тела произошла после согласования Минобороны Украины с Народной милицией ЛНР и представительством ЛНР в СЦКК. Он сообщил наблюдателям СММ ОБСЕ, что представители Киева опознали в переданном теле пропавшего Проданюка.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.