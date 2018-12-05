Мэр Парижа потребовала обеспечить безопасность новых субботних протестов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго потребовала от МВД Франции обеспечить безопасность планируемых на субботу новых акций протеста "желтых жилетов" таким образом, чтобы "соблюсти право на участие в демонстрациях и не допустить хулиганских стычек".

Массовые протесты движения "желтых жилетов", которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Акция протеста 1 декабря в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек, ранения получили 133 человека, в том числе 23 силовика, погибли четверо. На субботу, 8 декабря, планируется третья волна демонстраций.

"Ущерб значителен и заметен как в Париже, так и во многих других городах Франции. Я осуждаю такие насильственные действия. Они не должны повториться в третий раз… В то же время я также не хочу, чтобы вводили запрет на акции протеста. Париж принадлежит всем французам, и это их право выходить на демонстрацию в нашем городе, чтобы обратиться к правительству", — заявила Идальго в интервью изданию Dauphine.

Мэр Парижа потребовала от главы МВД Франции "организовать безопасность" акций протеста, а от сторонников движения "желтые жилеты" — "максимально облегчить работу полицейских по борьбе с хулиганами".

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо. В число мер, на которые наложен мораторий, попали, в частности, рост цен на топливо, сопоставление налогов на бензин и на дизельное топливо. Именно изменение налога на топливо с 1 января 2019 года и спровоцировало волну масштабных протестов "желтых жилетов", охватившую всю страну.