В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков

ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила ударный беспилотный летательный аппарат с боевым зарядом, направлявшийся в сторону Луганска, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Вчера в 12.15 (совпадает с мск) личным составом поста воздушного наблюдения одного из подразделений Народной милиции ЛНР был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ, со специальным контейнером, в котором находился гранатометный выстрел ВОГ-17", — сказал Осадчий.

По его словам, "записи с беспилотника изучаются специалистами".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.