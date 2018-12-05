В Косово объявили день траура по Джорджу Бушу — старшему

БЕЛГРАД, 5 дек – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи установил в среду день траура по скончавшемуся бывшему американскому президенту Джорджу Бушу-старшему.
"Президент (самопровозглашенной) республики Косово Хашим Тачи после смерти бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в знак государственного и гражданского уважения за его вклад в свободу в Косово провозгласил среду, 5 декабря, днем государственного траура в республике Косово", — сообщила администрация Тачи.
"В день траура государственный флаг (самопровозглашенной) республики Косово будет спущен на половину древка на всех госучреждениях на территории страны и за ее пределами", — говорится в сообщении. Отмечается, что среда стала днем национального траура и в США.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.