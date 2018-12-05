"Пивовары Европы" впервые назвали Бельгию лидером ЕС по экспорту пива

Бельгийское пиво в витрине магазина в Брюсселе. Архивное фото

Бельгийское пиво в витрине магазина в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 5 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Бельгия впервые стала крупнейшим экспортером пива в Европе по итогам 2017 года, сообщила европейская торговая организация Brewers of Europe ("Пивовары Европы").

По ее данным, в прошлом году бельгийские пивовары экспортировали 15,8 миллиона гектолитров пенистого напитка, немецкие — 15,75 миллиона, голландские — 14,14 миллиона. Два предыдущих года Бельгия по объему экспорта пива занимала третье место после Германии и Нидерландов.

Главным экспортным направлением для трех стран остаются США.

Бельгийцы гордятся тем, что в королевстве варят свыше 1700 сортов марочного пива, многие из которых эксперты ежегодно признают лучшими в мире. Примечательно, что каждый сорт бельгийского марочного пива имеет свой фирменный бокал.

В Бельгии помимо традиционных "пилсов" пользуется спросом широкий ассортимент продукции, сваренной в аббатствах, а также монахами-траппистами. Не менее популярны сорта уникального пива "гез", которое сбраживается на открытом воздухе благодаря деятельности микроорганизмов.

Бельгийцы любят также различные сорта фруктового пива, в первую очередь, знаменитый "крик" (вишневое), и зачастую балуют себя пивом-шампанским, "кофейным" и даже "кокосовым" пенистым напитком.