На Украину более 700 россиян не пустили после введения военного положения

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Более чем 700 гражданам России отказано во въезде на Украину с момента введения военного положения, заявил в среду помощник главы украинской погранслужбы Олег Слободян.

"Всего со времени введения в отдельных областях Украины военного положения отказано во въезде в Украину почти 730 гражданам РФ. За сутки не пропустили в Украину 56 россиян", — приводит слова Слободяна " Укринформ ".

Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Документ вступил в силу 29 ноября.

Ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter, что страна вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства. В МИД РФ отметили, что данное решение свидетельствует о добрых намерениях России в отношении украинцев.