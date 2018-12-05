В Австрии заявили о заинтересованности в "Северном потоке — 2"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Австрия заинтересована в проекте "Северный поток-2", он будет способствовать безопасности ЕС, заявил президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка.

"Мы заинтересованы в проекте газопровода "Северный поток — 2", чтобы укреплять стабильность и безопасность Евросоюза", — заявил он в выступлении перед Госдумой РФ.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.