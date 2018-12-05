БРЮССЕЛЬ, 5 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия предлагает в 2019 году увеличить более чем в 2,5 раза, до 5 млн евро, финансирование оперативной группы по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force, одной из главных задач которой является "противодействие российским дезинформационным кампаниям", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"Еврокомиссия предлагает увеличить бюджет с 1,8 миллиона евро до 5 миллионов евро в 2019 году", — сказал собеседник агентства.

По его словам, официально о решении исполнительной коллегии ЕС будет объявлено в среду, когда Еврокомиссия обнародует план борьбы с дезинформацией в преддверии выборов в Европарламент в мае 2019 года. План будет представлен на утверждение саммита ЕС 13-14 декабря в Брюсселе.

Издание Politico ранее сообщило, что Еврокомиссия планирует попросить компании, включая Facebook, Twitter и Google, представлять ежемесячные отчеты о "российских кампаниях по дезинформации" в преддверии майских выборов.

На специальных слушаниях в январе этого года депутаты Европарламента призвали исполнительные органы ЕС резко увеличить финансирование борьбы с российскими СМИ. При этом ряд депутатов заявили, что такой подход является лишь поиском виновных в собственных проблемах Европы и отражает нежелание признать ложь в европейских СМИ, финансируемых за счёт государства.

Еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг утверждал на заседании, что East StratCom Task Force, созданная в марте 2015 года решением глав государств и правительств ЕС в рамках кампании "ЕС против дезинформации", за два года раскрыла более 3,5 тысяч случаев дезинформации против Евросоюза.

Европарламент со своей стороны создал специальное подразделение "по защите репутации Европарламента, включая реагирование на "фейковые новости".

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представления о демократии в европейском обществе и парламентаризма.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.