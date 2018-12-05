В Кремле прокомментировали призывы отпустить задержанных украинских моряков

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Звучащая критика в отношении РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе не дает повода отказываться от законных процедур в отношении нарушителей государственной границы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Звучащая критика, разные, скажем так, эскапады и так далее — это не повод для того, чтобы Россия отходила от процедур, предусмотренных законом, в отношении нарушителей государственной границы. Эти процедуры выполняются и будут продолжать выполнять", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности введения санкций в отношении РФ и проекта "Северный поток-2" в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.