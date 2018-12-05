Депутат сравнил письмо Парубия про Россию с челобитной "Цезарю"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На Россию уже больше тысячи лет пишут жалобы, но она стояла, стоит и будет стоять на незыблемых принципах своего существования, заявил депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек ("Единая Россия"), комментируя письмо спикера Верховной рады Андрея Парубия вице-президенту США с просьбой ввести в отношении России новый пакет финансовых и энергетических санкций после провокации Киева в Черном море.

"На Россию уже больше тысячи лет различные ничтожества пишут жалобы: то в Орден крестоносцев, то Папе Римскому, то королю польскому, теперь "Цезарю" американскому. Но Россия стояла, стоит и стоять будет на незыблемых принципах своего существования. И как бы не поливал слезами свою писанину Парубий, одними санкциями больше, одними меньше — страна уже посчитать не может, сколько их вообще. Вполне возможно, вице-президент США и всплакнет над челобитной Парубия, но, как известно, Москва слезам не верит", — сказал Бальбек РИА Новости.