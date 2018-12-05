Польша надеется обсудить новые санкции против России на встрече глав МИД ЕС

ВАРШАВА, 5 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович ожидает, что на ближайшей встрече глав МИД ЕС обсудят новые санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, когда три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны.

"В кулуарах обсуждаются различные сценарии…, санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение международного права в этой области. Я думаю, что это будет темой заседания министров иностранных дел ЕС через неделю", — цитирует Чапутовича агентство РАР.

По его словам, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который принимал участие в недавнем заседании глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, "призывал к более решительным действиям".

Глава польского МИД добавил, что в настоящий момент основным постулатом ЕС является освобождение задержанных украинских моряков и возвращение судов.

Ранее страны G7 и Евросоюз выступили с заявлениями по поводу инцидента в Черном море, при этом никаких решений о новых санкциях против РФ, о которых просил Киев, не принято. ЕС призвал обе стороны снизить эскалацию и проявлять максимальную сдержанность.

Газета Welt до принятия заявления писала со ссылкой на диписточники в ЕС, что Германия и Франция выступают против ужесточения действующих санкций в отношении России на фоне инцидента в Керченском проливе. Французский МИД ушел от ответа на просьбу прокомментировать эту информацию. В четверг источник РИА Новости в Брюсселе рассказал, что при обсуждении реакции на инцидент в Черном море ряд стран-членов Евросоюза, включая Францию и Германию, посчитали преждевременным наложение на Россию новых санкций. По словам источника, заявление, озвученное в среду, согласовывалось три дня.