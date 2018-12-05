МИД ответил на угрозы США из-за инцидента в Керченском проливе

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы США в связи с инцидентом в Керченском проливе, сказала, что эти заявления американской стороны похожи на риторику "обезумевшего доктора".

"Все это немного уже похоже, заявления такого рода, а их из Вашингтона приходит немало, они похожи на риторику обезумевшего доктора. Такой хирург-зло: последствия, боль. Действия, которые направлены на ухудшение, а не на улучшение. Это какой-то сценарий для фильма ужасов, я бы так это охарактеризовала", — сказала Захарова на брифинге.

Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что Россию ждут боль и последствия, если она не отпустит украинских моряков, задержанных во время провокации Киева в Керченском проливе.

Стенограмму выступления чиновника распространила пресс-служба госдепартамента. Имя представителя ведомства не указано, но в одном из фрагментов выступления он называет себя сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнерству. Известно, что с американской стороны эту комиссию возглавляет госсекретарь Майк Помпео, а с украинской — глава МИД Павел Климкин.

Он также повторил позицию США относительно инцидента в Керченском проливе. По его словам, это "акт агрессии" и "явная военная эскалация и нарушение международного права и свободы судоходства".