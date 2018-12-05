Запад не проявил гуманизма к Вышинскому, заявила Захарова

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Запад не проявил гуманизма к журналисту, руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, который был арестован за свою профессиональную деятельность, он уже долгое время находится в заключении, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Напомню вам про Кирилла Вышинского: это журналист, который никому не угрожал, который не занимался никакой не то что террористической или подрывной деятельностью, вообще какой-либо деятельностью, которая могла хоть как-то кому-то на Украине угрожать. Где же гуманизм? Он журналист, он просто писал материалы, он просто занимался своей журналистской деятельностью. Да, она, может быть, кому-то не нравилась, но сколько держат его в застенках?" — сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о том, может "ли Россия проявить гуманизм и благородство", отпустив задержанных после инцидента в Керченском проливе.