Запад не проявил гуманизма к Вышинскому, заявила Захарова

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Запад не проявил гуманизма к журналисту, руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, который был арестован за свою профессиональную деятельность, он уже долгое время находится в заключении, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию.

"Напомню вам про Кирилла Вышинского: это журналист, который никому не угрожал, который не занимался никакой не то что террористической или подрывной деятельностью, вообще какой-либо деятельностью, которая могла хоть как-то кому-то на Украине угрожать. Где же гуманизм? Он журналист, он просто писал материалы, он просто занимался своей журналистской деятельностью. Да, она, может быть, кому-то не нравилась, но сколько держат его в застенках?" — сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о том, может "ли Россия проявить гуманизм и благородство", отпустив задержанных после инцидента в Керченском проливе.