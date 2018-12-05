Россия не исключила возможности провокаций ВСУ с химвеществами в Донбассе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва не исключает возможности совершения украинскими силовиками в Донбассе провокаций, в том числе и с использованием химических отравляющих веществ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не может не вызывать озабоченности поступающая информация о возможности совершения украинскими силовиками в Донбассе провокаций, различного уровня и масштаба, в том числе и с использованием химических отравляющих веществ. Такие действия могут привести к жертвам среди мирного населения и противоречат не только минским соглашениям, но и международным договоренностям о запрете и ограничении оружия массового поражения", — сказала Захарова на брифинге.

Москва призывает мониторинговую миссию ОБСЕ интенсифицировать наблюдательную деятельность в Донбассе, подчеркнула она.