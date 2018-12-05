Участники протестной акции движения автомобилистов желтые жилеты, выступавшего с требованием снижения налогов на топливо, в районе Триумфальной арки в Париже

Участники протестной акции движения автомобилистов желтые жилеты, выступавшего с требованием снижения налогов на топливо, в районе Триумфальной арки в Париже

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва призывает Париж воздержаться от чрезмерного применения силы во время протестов и обеспечить безопасность журналистов, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Начавшаяся в Париже в субботу протестная акция "желтых жилетов" против повышения цен на бензин переросла в столкновения с полицией. Известно о более 100 раненых, в том числе силовиках, и более 220 задержанных. В ходе столкновений ранения получили 12 журналистов телеканала RT.

"Мы призываем официальный Париж воздержаться от чрезмерного употребления силы, и, конечно, не применять силу в принципе в отношении журналистов, не забывать о тех нормах уважения свободы слова и обеспечения безопасности деятельности представителей СМИ, под которыми подписывались, и, руководствуясь общими принципами гуманизма, осуществлять правоохранительную деятельность. Мы требуем от французской стороны создавать необходимые условия для безопасности журналистов в полном объеме", — сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что журналисты не должны становиться мишенью для полиции