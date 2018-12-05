В МИД назвали обвинения США в невыполнении ДРСМД беспочвенными домыслами

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва считает беспочвенными домыслами обвинения США в адрес РФ в невыполнении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она сообщила, что 4 декабря посольство США в Москве передало в МИД России официальную ноту с уведомлением, что американская сторона приостановит выполнение своих обязательств по ДРСМД через 60 дней, если Россия не вернется к соблюдению его условий.

"Мы приняли эти документы для дальнейшей проработки. В этом тексте вновь воспроизведены обвинения беспочвенные, ничем не подкрепленные, в связи с якобы нарушением российской стороной этого соглашения", — сказала Захарова во время брифинга.

"Российская сторона неоднократно заявляла, что это, мягко говоря, — домыслы. Никаких доказательств, которые подтверждали бы эту американскую позицию, нам так и не было представлено", — добавила она.