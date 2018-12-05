В МИД объяснили введение Киевом военного положения

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Введение военного положения Киевом – это ширма, за которой скрывается план по организации очередной провокации в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
После этого Верховная рада Украины одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней после инцидента в Керченском проливе. Президент России Владимир Путин заявил, что это сделано для того, чтобы ограничить права и свободы, а также политическую деятельность на Украине перед выборами, тем самым украинское руководство фактически разделило страну на благонадежных и неблагонадежных. Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.