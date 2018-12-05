МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Москве надеются, что Израиль в ходе военной операции на границе с Ливаном не нарушит решения Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Израильские военные во вторник объявили о начале операции "Северный щит", в ходе которой они намерены найти и уничтожить трансграничные туннели, прокладываемые ливанским движением "Хезболлах" для тайной переброски боевиков на территорию еврейского государства.

"Не вызывает сомнений право Израиля защищать свою национальную безопасность, в том числе – препятствовать незаконному проникновению в страну кого бы то ни было. Одновременно выражаем надежду, что предпринимаемые с этой целью действия не будут вступать в противоречие с положениями резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая определяет правила поведения сторон в районе "голубой линии", которая, хотелось бы тоже напомнить, не является международно признанной границей", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

"Рассчитываем, что размещенный в этом районе контингент временных сил ООН в Ливане выполнит свою мониторинговую миссию и не допустит каких-либо нарушений. Мы призываем все стороны проявить необходимую ответственность и сдержанность, избегать провокационных шагов и резких заявлений, способных еще больше накалить и без того напряженную ситуацию", — добавила она.