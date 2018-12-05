КАТОВИЦЕ, 5 дек – РИА Новости. Польша получила экологическую антинаграду "Ископаемое дня" (Fossil of the Day).

Данная антинаграда вручается странам за деструктивное поведение на переговорах в течение конференции ООН, международной коалицией Climate Action Network, объединяющей более 700 экологических групп. В польском Катовице в настоящее время продолжается 24-я Конференция ООН по изменению климата (СОР24).

Эта награда была присуждена, в частности, за слова руководства Польши о том, что страна не будет полностью отказываться от использования угля в энергетике.

Президент Анджей Дуда, в частности, утверждал, что "использование угля не противоречит защите климата". Он пояснял, что выбросы углекислого газа в Польше падают, а угля стране хватит еще на 200 лет.

Экологи критически оценивают слова президента. "Я не могу перестать удивляться, как можно настолько не понимать всю серьезность ситуации и климатического кризиса", — заявил директор Greenpeace Польша Богдан Пенкацкий.

Основная цель участников СОР24 — обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения, принятого в 2015 году.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.