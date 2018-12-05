Суд в Киеве ушел в совещательную комнату для вынесения приговора Януковичу

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Судьи Оболонского суда Киева ушли в совещательную комнату для вынесения решения по делу экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене.
"Ходатайство о приостановке судебного производства и оглашения перерыва в судебном заседании отклонить… Суд не усматривает оснований для дальнейших перерывов", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко. Заседание транслировала Генпрокуратура Украины.
После этого судьи отправились в совещательную комнату для оглашения приговора.