Суд в Киеве ушел в совещательную комнату для вынесения приговора Януковичу

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Судьи Оболонского суда Киева ушли в совещательную комнату для вынесения решения по делу экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене.

Ранее защита Януковича сообщила, что он по состоянию здоровья не может выступить с последним словом, о чем предоставила документы. Также защита просила объявить перерыв в судебном производстве.

"Ходатайство о приостановке судебного производства и оглашения перерыва в судебном заседании отклонить… Суд не усматривает оснований для дальнейших перерывов", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко. Заседание транслировала Генпрокуратура Украины.

После этого судьи отправились в совещательную комнату для оглашения приговора.