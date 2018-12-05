Киев перебрасывает в Донбасс наступательное оружие, заявили в МИД России

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Киев перебрасывает в Донбасс существенные наступательные компоненты, появляется информация о подготовке вооруженных сил Украины к силовым акциям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"К сожалению, в последние дни все чаще стала появляться информация об активных приготовлениях к возможным силовым акциям ВСУ в Донбассе", — сообщила Захарова в ходе брифинга.

"В шумовой информационной завесе, когда киевский режим пытается переключить внимание мирового сообщества на собственную же провокацию в районе Керченского пролива, которую выдают за некие агрессивные действия России, в регион перебрасываются существенные наступательные компоненты, которые затем рассредоточиваются вдоль всей линии соприкосновения", — добавила она.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны.