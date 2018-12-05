Додон считает, что попытки его отстранить прекратятся после выборов

КИШИНЕВ, 5 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что попытки временно отстранить его от должности прекратятся после парламентских выборов, особенно в случае, если большинство получат его сторонники — Партия социалистов.

Додона четыре раза временно отстраняли от обязанностей, трижды это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров.

"Конституция не предусматривает возможности приостановки или передачи полномочий президента главе парламента или премьеру, но власти через карманный конституционный суд (КС) нашли лазейку. Думаю, что это понимают и внутри страны, и за ее пределами. Уверен, что все это закончится после парламентских выборов", — сказал Додон в интервью РИА Новости.

По его мнению, на сегодняшний день существуют два варианта развития событий.

"Если пропрезидентская партия после выборов получит парламентское большинство, то она может отменить эту процедуру решением КС. Второй метод — это выйти на протесты и силовым путем нынешнюю власть отстранить, но я не сторонник силовых методов", — отметил Додон, подчеркнув, что выбрал "демократический путь".

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля 2019 года, они впервые будут проходить по смешанной избирательной системе. Согласно новым правилам, половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Противостояние президента Молдавии с парламентским большинством и правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.

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