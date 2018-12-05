Россия выразила протест руководству тюрьмы в США, где содержится Бутина

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Москва выразила решительный протест руководству тюрьмы в США, в которой содержится россиянка Мария Бутина, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы возмущены давлением, которое американские власти оказывают на гражданку России Марию Бутину, которая была арестована в США минувшим летом по сфабрикованным обвинениям. В очередной раз ужесточен режим ее содержания. Он предусматривает полную изоляцию в течение 22 часов в сутки, Марии не оказывается квалифицированная медицинская помощь", — сказала Захарова на брифинге.

"Руководству тюрьмы выражен решительный протест с требованием прекратить эти издевательства. В госдепартамент США направлена нота с жестким демаршем по этому поводу", — добавила Захарова.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".