Тимошенко рассказала о подготовке новой конституции Украины

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая намерена баллотироваться в президенты Украины, встретилась со спецпредставителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером.

"Обсуждали последние события в районе Керченского пролива. Курт Волкер подчеркнул необходимость возвращения Украине захваченных моряков и военных кораблей", — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Она попросила о поддержке и помощи Украине, в том числе ее военно-морским силам, а также призвала усилить санкции против России.

"Прошлись по разделам нового курса, подготовленного нашей командой — новая конституция, новый экономический курс, новая стратегия мира и безопасности", — отметила Тимошенко.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Тимошенко уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга. Так, по данным обнародованного в понедельник опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", Тимошенко готовы поддержать на президентских выборах 17% граждан, действующего президента Петра Порошенко — 10%.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.