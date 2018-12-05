Додон считает, что может участвовать в выборах в Молдавии по спискам партии

КИШИНЕВ, 5 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в интервью РИА Новости заявил, что рассматривает возможность участия в парламентских выборах по спискам партии социалистов, но окончательное решение примет до 24 января 2019 года.

"По закону, президент имеет право участвовать в выборах, попытка ограничить участие президента — это боязнь того, что я своим участием помогу выиграть Партии социалистов. Если я буду участвовать, то буду участвовать по спискам партии", — сказал Додон.

Он подчеркнул, что за 27 лет независимости Молдавии ни разу не было попыток ограничить президента в праве участвовать в выборах.

"Я могу принять решение об участии в выборах до 24 января. В течение этого времени я буду заниматься президентской повесткой, она очень насыщенная", — добавил президент.

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля 2019 года, они впервые будут проходить по смешанной избирательной системе. Согласно новым правилам, половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.