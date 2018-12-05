КИШИНЕВ, 5 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в интервью РИА Новости заявил, что рассматривает возможность участия в парламентских выборах по спискам партии социалистов, но окончательное решение примет до 24 января 2019 года.
Он подчеркнул, что за 27 лет независимости Молдавии ни разу не было попыток ограничить президента в праве участвовать в выборах.
"Я могу принять решение об участии в выборах до 24 января. В течение этого времени я буду заниматься президентской повесткой, она очень насыщенная", — добавил президент.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля 2019 года, они впервые будут проходить по смешанной избирательной системе. Согласно новым правилам, половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.