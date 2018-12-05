Янукович не сможет выступить в суде в Киеве с последним словом

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович не может выступить в суде в Киеве по обвинению в госизмене с последним словом из-за болезни, сообщил его адвокат Александр горошинский на заседании Оболонского районного суда Киева.

Он отметил, что, по заключению медиков, болезнь Януковича является тяжелой, предоставил ответ на запрос в медцентр, где находится экс-президент Украины, о возможности его участия в заседании по видеосвязи.

"Медцентр сообщает, что их режим не предусматривает проведения каких-либо мероприятий, не связанных с процессом лечения. Таким образом, невозможна видеосвязь с Януковичем, который находится на лечении. Обращаю внимание, что Янукович сообщал о желании свидетельствовать в суде, мы на этом настаиваем и просим учитывать. Я подал ходатайства о невозможности участия заседании по состоянию здоровья", — отметил Горошинский.