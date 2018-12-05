Додон считает, что скоро его вновь временно отстранят от должности

КИШИНЕВ, 5 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что до конца этого года парламент может вновь временно отстранить его от должности, чтобы утвердить четыре закона, которые он отказывается одобрить.

Президент отказывается утвердить четыре закона, принятые парламентом в этом году. Речь идет о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство здания посольства США, праздновании 9 мая дня Европы, новом кодексе ТВ- и радиовещания, а также переподчинении карабинеров правительству, что предполагает их использование против организации мирных протестов.

"На сегодняшний день есть вопрос об очередной временной приостановке полномочий президента и его полном снятии с должности. Попытка временного отстранения, скорее всего, произойдет до конца года, потому что существуют четыре закона, которые я не подписал, но обратился в КС за разъяснением по поводу того, насколько конституционны решения парламента", — сказал Додон в интервью РИА Новости.

"Скорее всего, будет еще одна, последняя попытка, пойти по этому сценарию, другой возможности у парламента не будет", — добавил президент.

Додона четыре раза временно отстраняли от обязанностей, трижды это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров.

Противостояние президента Молдавии с парламентским большинством и правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.

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