Кабул просит Россию помочь в скорейшем запуске переговоров с талибами

КАБУЛ, 5 дек — РИА Новости, Евгений Орел. Высший совет мира (ВСМ) Афганистана просит Российскую Федерацию оказать содействие в запуске прямых переговоров между официальным Кабулом и членами радикального движения "Талибан" в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель Совета Ихсан Тахери.

"От имени Высшего совета мира я прошу, чтобы Российская Федерация, координируя свои усилия с правительством Афганистана и ВСМ, помогла нашему мирному процессу — с тем, чтобы прямые переговоры между властями и талибами начались в ближайшее время", — сказал Тахери.

Он убежден, что старт прямого диалога между противоборствующими сторонами афганского конфликта пойдет на пользу как самой стране, так и России, а также всему региону. "Мы ценим любые шаги, которые предпринимает РФ и наши ключевые партнеры на этом направлении, согласовывая их с афганским правительством… Мы просили и просим их помочь Афганистану и афганскому мирному процессу, а также оказать давление на тех, кто поддерживает препятствующие мирному процессу силы — чтобы те перестали это делать", — подчеркнул представитель Высшего совета мира.

По словам Тахери, сегодня, когда его страна стоит на пороге запуска прямых переговоров, Афганистан рассматривает Россию в качестве своего ключевого партнера.

"Мы хотим координации, сотрудничества и помощи… Какие бы шаги ни предпринимала РФ, она не должна забывать о народе Афганистана и о его правительстве", — резюмировал собеседник агентства.

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который позиционирует себя как посредник в диалоге между правительством и талибами.

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