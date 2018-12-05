Совет мира Афганистана поможет провести переговоры между Кабулом и талибами

КАБУЛ, 5 дек — РИА Новости, Евгений Орел. Высший совет мира (ВСМ) Афганистана будет способствовать проведению прямых переговоров между правительством страны и радикальным движением "Талибан" в любом месте, которое талибы сочтут для себя безопасным и приемлемым, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель ВСМ Ихсан Тахери.

"Народ Афганистана пожертвовал многим. Все в нашей стране — с запада до востока и с севера до юга — хотят мира. Талибы должны ответить на мольбы наших людей. А Высший совет мира будет способствовать проведению прямого диалога в любом месте, которое "Талибан" сочтет безопасным и приемлемым для переговоров — будь то в самом Афганистане или за его пределами", — сказал Тахери.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан", которое, согласно последним данным, контролирует около 50% общей территории страны. Параллельно с этим влияние в Афганистане усиливает запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который позиционирует себя как посредник в диалоге между враждующими сторонами.

*Террористическая организация, запрещенная в России