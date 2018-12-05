В НАТО заверили Афганистан, что готовы вывести войска по просьбе народа

КАБУЛ, 5 дек — РИА Новости, Евгений Орел. Международные партнеры Афганистана из числа стран НАТО заверили, что готовы вывести свои вооруженные силы с территории страны в случае, если за такое решение выскажется ее народ, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель Высшего совета мира (ВСМ) Исламской Республики Ихсан Тахери.
По его словам, сегодня ситуация в сфере безопасности в Афганистане не позволяет стране отказаться от помощи извне. Однако, когда в республике будут восстановлены мир и стабильность, у афганцев больше не будет потребности в присутствии международных сил. По этому вопросу, как сообщил Тахери, у Кабула нет разногласий с его иностранными партнерами, в том числе США.
"Это не является проблемным вопросом в наших отношениях с Соединенными Штатами и с другими международными партнерами, которые присутствуют здесь для помощи Афганистану в сфере безопасности. Это решение принадлежит нашему народу", — сказал он.
В 2001 году США и их союзники начали военную операцию в Афганистане. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".