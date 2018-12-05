В НАТО заверили Афганистан, что готовы вывести войска по просьбе народа

КАБУЛ, 5 дек — РИА Новости, Евгений Орел. Международные партнеры Афганистана из числа стран НАТО заверили, что готовы вывести свои вооруженные силы с территории страны в случае, если за такое решение выскажется ее народ, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель Высшего совета мира (ВСМ) Исламской Республики Ихсан Тахери.

"Мы спросили их об этом, и они ответили: "Решать вам". Мы заявили, что любой вопрос в мирных переговорах должны решать сами афганцы. Они ответили: "У нас нет никаких проблем — как афганцы решат, так и будет". Это Афганистан, и именно афганцы должны принимать решения по данным вопросам", — сказал Тахери.

По его словам, сегодня ситуация в сфере безопасности в Афганистане не позволяет стране отказаться от помощи извне. Однако, когда в республике будут восстановлены мир и стабильность, у афганцев больше не будет потребности в присутствии международных сил. По этому вопросу, как сообщил Тахери, у Кабула нет разногласий с его иностранными партнерами, в том числе США.

"Это не является проблемным вопросом в наших отношениях с Соединенными Штатами и с другими международными партнерами, которые присутствуют здесь для помощи Афганистану в сфере безопасности. Это решение принадлежит нашему народу", — сказал он.

При том, что Афганистан нуждается в поддержке внешних сил, решение о целесообразности дальнейшего пребывания в стране иностранных сил должны принять сами афганцы, подчеркнул Тахери. Поэтому, пояснил он, данный вопрос в числе прочих будет вынесен на повестку будущих прямых переговоров между правительством и радикальным движением "Талибан". "Нет такого вопроса, который не подлежит обсуждению", — резюмировал представитель ВСМ.

В 2001 году США и их союзники начали военную операцию в Афганистане. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".